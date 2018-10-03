كشف محمد رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن حقوق عمال الشركة مكفولة طبقا للقانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وكذلك قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وأوضح "رضوان" أن الشركة ستستمر في صرف مرتبات وأجور العمال الذين يبلغ عددهم حوالي 2300 عامل في نهاية كل شهر حتى يتسلم كل عامل من العمال مبلغ التعويض الملائم والأمثل والذي سيتم تحديده، طبقا لمفاوضات اللجنة الثلاثية التي ستشكل للتفاوض جماعيا مع العمال من قبل وزارة القوي العاملة.

وأضاف رضوان أن صرف المرتبات والأجور سيتحدد بناء على آخر مرتب حصل عليه العامل في الشهر السابق لقرار التصفية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية الاسمنت، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تصفية وحل الشركة وتعيين مصفٍ عام، بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه.

وحققت الشركة القومية للأسمنت، خسائر 861 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال 2017/2018.