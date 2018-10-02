بدأ أعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التصويت على قرار تصفية الشركة، منذ قليل.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..