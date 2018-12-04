قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار وقف تراخيص "التوكتوك" اتخذ بالفعل وبدأ في تطبيقه على الأرض، بعد حصر 450 ألف مركبة وترخيص 53% منها، موضحا أنه تقرر تسيرها في المناطق غير المخططة والقرى والنجوع، ما يعني عدم خروجها على الطرق الرئيسية والأحياء في المحافظات، والتي تغطيها خدمة نقل عن طريق سيارات.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، ويقدمه رامي رضوان على فضائية "دي إم سي"، أن ترخيص "التوكتوك" يقضي على عمالة الأطفال، لأنها مركبة بخارية ويجب أن يقودها من هم فوق السن، وعندما يرخص يكون له رقم وخط سير وتعريفة لخط السير.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه في حال وجود "توكتوك" يسير على الشوارع الرئيسية أو عكس الاتجاه، سيصادر فورا، وهو قرار جميع المحافظين يعملون على تطبيقه.