يبدأ غدًا الأربعاء، صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد مع اتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

وتابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم والتى اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الرابع على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من ديسمبر إلى مليون و275 ألف عملية صرف بإجمالي مليار و623 مليون جنيها وسجلت ماكينات الصرافات الآلية 744 ألف حالة بقيمة إجمالية 812 مليون جنيه، وجرى تسجيل 531 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة، صرفت 811 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.