هددت إيران مرة أخرى بإرباك الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره قرابة ثلث إجمالي صادرات النفط المنقولة بحرا، حيث هدد روحاني في كلمة أدلى بها في محافظة سمنان ونقلها التلفزيون بإغلاق المضيق.

وقال إنه "على أمريكا أن تعلم أنها غير قادرة على منع تصدير النفط الإيراني".

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن المضيق الاستراتيجي.

- يقع المضيق في جنوب الخليج ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب.

- يحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله وكانت في القرن 16 مملكة تخضع لحكم أسرة عربية من عمان، ونجح البرتغاليون في احتلالها عام 1515، وفي عام 1632 استطاعت القوات البريطانية والفارسية المشتركة طرد البرتغاليين منها، وهي تتبع لإيران منذ ذلك الوقت.

- يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان.

- حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز.

- يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترًا.

- عرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا.

- السعودية تصدر 88% من إنتاجها النفطي عبر هذا المضيق، والعراق 98%، والامارات 99%، وكل نفط إيران والكويت وقطر.

- اليابان أكبر مستورد للنفط عبر مضيق هرمز.