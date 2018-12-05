أعرب العميد خالد عبد الرحمن نائب رئيس شركة "IMUT"، عن سعادته بمشاركة شركته في فعاليات معرض "إيديكس 2018"، كاشفًا عن تفاصيل المدرعتين الجديدتين اللتين شاركت بهما الشركة في الفعاليات.

وأوضح "عبدالرحمن"، خلال لقاء خاص بقناة "TEN"، أن الشركة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بدأت منذ 3 سنوات في إعداد تصميم للمدرعتين المصريتين المتكاملتين ST100، وST500.

وأضاف نائب رئيس الشركة أن المدرعة ST100 منها 10 أشكال مختلفة، حيث يُركب على "الشاسيه" الخاص بها أغراض متعددة فتستخدم كمركبة قتال أو عربة إسعاف، ويمكن إضافة جميع أنواع الرشاشات إليها.

وأشار إلى أن المدرعة ST500، منها 5 أشكال حيث تستخدم في عمليات فض الشغب، والتدخل السريع، والعمليات الخاصة، ومحاربة الإرهاب، والذي اعتبره الهدف الأهم للقوات المسلحة في الوقت الحالي.

وتوجه "عبدالرحمن" بالشكر للقيادة السياسية لدعمها الشركة، لافتًا إلى أن المدرعتين ستكونان في خدمة القوات المسلحة في أقرب وقت.