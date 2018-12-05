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إصابة أمين شرطة بـ"الحماية المدنية" أثناء إطفاء حريق منزل في قنا

إصابة أمين شرطة بـ"الحماية المدنية" أثناء إطفاء حريق منزل في قنا

"صحة شرق الإسكندرية" توزع 100 بطانية على أهالي "دنا"

"صحة شرق الإسكندرية" توزع 100 بطانية على أهالي "دنا"

أوضاع صعبة للأسرى الفلسطينيين في مراكز توقيف الاحتلال مع دخول الشتاء

أوضاع صعبة للأسرى الفلسطينيين في مراكز توقيف الاحتلال مع دخول الشتاء

أهالي "بيلا" يطالبون محافظ كفر الشيخ برصف الشوارع وإنشاء مسجد

أهالي "بيلا" يطالبون محافظ كفر الشيخ برصف الشوارع وإنشاء مسجد

رئيس "الأرصاد" للمواطنين: "اللي عاوز يخرج بكرة عادي.. بس يتقل شوية"

رئيس "الأرصاد" للمواطنين: "اللي عاوز يخرج بكرة عادي.. بس يتقل شوية"

مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب أتوبيس على طريق "بلبيس – القاهرة"

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