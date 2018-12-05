تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاشات شهر ديسمبر ليومها الخامس، حيث بدأت اليوم الأربعاء، الخامس من ديسمبر صرف المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، حيث وجهت باتخاذ ما يلزم من آليات لتيسير عمليات الصرف وضمان انتظامه عبر المنافذ المختلفة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات ليومها الخامس على التوالي.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخامس من ديسمبر إلى 3 ملايين و296 ألف عملية صرف بإجمالي 4 مليارات و604 ملايين جنيه، حيث سجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و207 آلاف حالة بقيمة إجمالية مليار و390 مليون جنيه، وتسجيل مليون و446 ألف حالة صرف من منافذ صرف البريد قامت بصرف 2 مليار و208 ملايين جنيه، بينما سجلت منافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص 643 ألف حالة صرفت مليار وستة ملايين جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات.