قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه كانت هناك إشادة كبيرة من الشركات بتنظيم معرض "إيديكس 2018"، وكل الوفود التي حضرت بالمعرض من جميع أنحاء العالم، فضلا عن الإشادة بالجناح المصري والأسلحة المعروضة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم أن إقامة المعرض في هذا التوقيت ومشاركة عدد كبير من الدول ووزراء الدفاع يظهر دور مصر القيادي في المنطقة، وثقة المجتمع الدولي والشركات في مصر.

وأشار إلى أن المعرض يعد ملتقى للوفود العسكرية على أرض مصر لعقد صفقات ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخطاب، ومن جهة أخرى هو ترويج للأسلحة المصرية الدفاعية للدول العالمية بالكامل، والاستفادة من خبرات الشركات المختلفة، وإطلاع القوات المسلحة على أحدث التقنيات العالمية من خصائص ومواصفات وطرق استخدام حديثة.

ولفت إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد كافة الأجنجة والشركات العارضة في المعرض بالكامل، وكان هناك إشادة من جميع الشركات بالمعرض التي طلبت التواجد خلال المعرض المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفهم بإعداد المعرض في ديسمبر 2017، وشُكلت لجان مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي وتعاقدوا مع شركة من أكبر الشركات المعنية بإقامة المعارض في العالم، وتم بحث وتنظيم كل شيء ليخرج المعرض بالصورة التي ظهر بها.