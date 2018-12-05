قال محمد دحلان القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن جريدة تركية "سخيفة" وراء شائعات تعرضه لحادث سير وكسر عنقه والاعتداء عليه، موضحًا أن تلك الجريدة التركية هي أيضًا من إدعت في السابق بأن خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشربون الخمر في المساجد ويغتصبون النساء، وهي جريدة كاذبة صرح لها أردوغان قبل ذلك، وتنقل منها قناة "الجزيرة" القطرية.

وأضاف "دحلان"، خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن خبرة قطر وتركيا كبيرة في تبييض الأموال والأخبار، فقبل عام ونصف اتجه عدد من شباب قطر إلى الصيد في العراق رغم أن العراق بها حرب، وجرى اختطافهم فدفعت السلطات القطرية 150 مليون دولار لتلك العصابات، وبعد ذلك طلبت تلك العصابات من السلطات القطرية دفع 950 مليون دولار لتنظيم إرهابي آخر، متابعا: "قطر دفعت لكل شخص له علاقة بالإرهاب وكل شخص يريد الانتقام من السنة في العراق، ولا استغرب من الأخبار التي تطلق عليّ من شائعات".

وأوضح أنه يصطف لصالح الوطنية العربية، ويقف بجانب الشعب المصري الذي يستعيد كرامته بعد أن أهدرتها جماعة الإخوان.