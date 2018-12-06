قال محمد دحلان القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قطر ساهمت في انقسام الفصائل الفلسطينية بداية من السلطة الفلسطينية، ودعمت تنظيمات وفصائل بعينها ولم تدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لا أحترم الحكومة القطرية وأحترم الشعب القطري".

وأضاف "دحلان" خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن مؤسسة الأونروا الدولية يشهد لها الجميع بالمصداقية حيث توزع التبرعات للشعوب وتقدم لهم المعونات دون النظر لمصالح سياسية، موضحًا أنه عندما قطعت الإدارة الأمريكية المساعدات عن تلك المؤسسة حتى تخرب الوضع الأمني في لبنان وسوريا وفلسطين وعدد من الدول، قدمت دول كثيرة مساعدات لها.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت لـ"الأونروا" 832 مليون دولار، وقدمت الإمارات العربية المتحدة 231 مليون دولار كمساعدات، بينما قدمت قطر 5 ملايين دولار فقط خلال 9 سنوات، وعندما أحرجتهم الأمم المتحدة أعلنت الدوحة أنها ستتبرع بـ 50 مليون دولار للمؤسسة، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة القطرية للعناصر الإرهابية أموالا كثيرة.