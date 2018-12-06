كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، برفقته الشيخ خليل إبراهيم الحويطي رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأشرف عبدالظاهر رئيس مجلس أمناء مدرسة الزهور الثانوية، اليوم، رائدات فصول مدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء اللاتي حصلت فصولهن على المراكز الأولى في مسابقة أجمل فصل التي أجريت بالمدرسة.

كما جرى تكريم الطالبات أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الطلاب، بالإضافة إلى تكريم الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة اقرأ، وذلك في طابور صباح المدرسة بحضور محمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وأمال صبحي رائد عام الاتحاد بالمدرسة، ومديرة المدرسة وسحر زارع مسؤول الاتحاد المدرسة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتكريم المدرسات رائدات الفصول الفائزات فصولهن بالمراكز الأولى في مسابقة أجمل فصل، وهن جيهان محمود بكري رائد فصل 1/5، ورحاب فتحي عبدالرحمن رائدة فصل 1/3، ورشا فتوح عبدالحميد رائدة فصل2/4، وأمينة جمعة عبدالحميد رائدة فصل 2/3.

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالبات أعضاء المركز التنفيذي لجهدهم المتميز في نشاط الاتحادات الطلابية، وهن إيمان عبدالفتاح محمود أمينة الاتحاد، وسارة محمد حميد الأمينة المساعدة، وسلمى حسين محمد مقررة ديني وثقافي، وتقى مبروك محمد مقررة علمية وضحى عبدالوهاب محمد مقررة اجتماعية وندا هاني جابر مقررة فنية.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالبة بثينة عبدالحليم محمد جمال الدين لفوزها بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة اقرأ.