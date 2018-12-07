وصل، اليوم الجمعة، إلى ملبورن باستراليا، الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق، المكلف من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمتابعة إيبارشية ملبورن بعد استقالة الأنبا سوريال، أسقف الإيبارشية وعودته إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الأنبا رافائيل إلى استراليا حتى السادس عشر من ديسمبر الجاري، ليقدم بعد عودته إلى القاهرة، تقريرًا شاملًا للبابا تواضروس، عن الأوضاع في الإيبارشية، التي يديرها حاليا مجلس من الكهنة بمتابعة مستمرة من قبل البابا.

ويشمل برنامج رحلة الأنبا رافائيل، عقد لقاءات مع كهنة وشعب وخدام كنائس الإيبارشية، إذ سيلتقي غدا السبت، مع أعضاء ومسؤولي لجان كنائس الإيبارشية عقب ترأسه صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوي صباحًا، وعقد اجتماع عام أخر بعد صلاة العشية بكنيسة مارجرجس وهو الاجتماع الذي يستمر حتى تسبحة منتصف الليل.

ويصلي الأنبا رافائيل، قداس الأحد، بكنيسة مارجرجس صباحًا، ويعقد اجتماع عام بكنيسة مارمرقس، قبل أن يلتقي بكهنة الإيبارشية عقب القداس الإلهي الذي سيعقد بكنيسة القديس أثناسيوس، يوم الاثنين، فيما يترأس الاجتماع العام مساء نفس اليوم بكنيسة الملاك ميخائيل.

أما يوم الثلاثاء، فيزور الأنبا رافائيل الأديرة، حيث يصلي بدير الملاك ميخائيل للراهبات صباحا، ويزور دير الأنبا أنطونيوس ظهرا، ويعقد اجتماع عام بكنيسة الأنبا بولا مساءا.

بينما يزور، يوم الأربعاء، كلية العذراء للأقباط الكاثوليك، عقب ترأسه القداس الإلهي بكنيسة العذراء، وقبل عقده اجتماع عام للشباب بكنيسة يوحنا الإنجيلي، ويواصل يوم الخميس لقاءاته بالاجتماع مع أعضاء كلية القديس أثناسيوس الإكليريكية عقب القداس الذي سيصليه بكنيسة مارمرقس، وليعقد في المساء اجتماع عام بكنيسة القديس أثناسيوس.

وخلال يوم الجمعة المقبل، سيصلي الأنبا رافائيل القداس بكنيسة الأنبا مكاريوس، قبل ان يعقد اجتماع عام بكنيسة العذراء، ويصلي يوم السبت القداس بكنيسة الملاك ميخائيل، قبل أن يعقد الاجتماع العام بكنيسة مارمينا والقديسة مارينا وهي الكنيسة ذاتها التي يختتم زيارته بها يوم الأحد 16 ديسمبر بترأس القداس الإلهي بها.