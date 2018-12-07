تتواصل أعمال كسح وشفط تراكمات مياة الأمطار، لليوم الثانى من الشوارع والميادين بالقليوبية.

وكانت المحافظة، شهدت موجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة، يومي الأربعاء والخميس، خلال الـ48 ساعة الماضية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، عن رفع درجة الاستعدادت القصوى على مدار الـ 24 ساعة، لمواجهة سقوط الأمطار وشفط المياه المتراكمة، وتيسير الحركة المرورية بالطرق الرئيسية.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن، بضرورة توخي الحذر لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات وسيارات الشفط، لسحب تراكمات مياه الأمطار، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية.

وقال المحافظ انه تم الدفع بـاكثر من 25 سيارة لشفط تراكمات المياه بالشوارع.بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى