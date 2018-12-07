يقدم البريد المصري حساب توفير تعاوني للأفراد "حساب المواطن" بحد أدنى 50 جنيهًا لفتح الحساب، ويمنح صاحبه ميزة التأمين على الحياة، فضلًا عن منحه فائدة على مدخراته في مقابل مبلغ ثابت شهري هو 50 جنيهًا، ويتم إيداع مبلغ 39 جنيهًا في حساب المواطن والتي سيتم رأس مالها يوميًا، وسيتم تحويل مبلغ 11 قيمة القسط الشهري التأميني.

ويقدم البريد خدمة فتح حساب المواطن بدون رسوم، وتشمل الخدمة العملاء الأفراد من المصريين فقط وهم:

1- العملاء الحاليين/ العملاء الجدد.

2- الأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية.

3- تتمثل شروط فتح حساب المواطن في:

- لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاما.

- لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاما.

- يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد.

أما عن كيفية احتساب فوائد الحساب:

- بالنسبة لحساب المواطن العادي يتم احتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يوميا.

- بالنسبة لحساب المواطن الحصري، يتم احتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يوميا.