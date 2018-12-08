تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة على موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يستطلع تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" مع الرئيس التنزاني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، واستعرض الطرفان آخر تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا، والذي ستشيده شركة المقاولون العرب المصرية، في ضوء انعقاد مراسم التوقيع على عقد بناء السد يوم 12 ديسمبر الجاري في تنزانيا.

الشرطة الفرنسية تعلن إضرابا مفتوحا.. وتدعم "السترات الصفراء"

أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية "Vigi"، الجمعة، إضرابا مفتوحًا يبدأ غدا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة "السترات الصفراء"، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر، وفق ما ذكرت الوكالة الروسية نوفوستي.

"النقد الدولي": تعديل سعر الدولار الجمركي يفيد الاقتصاد المصري ككل

قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية ليكون خاضغا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، لأن من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعرف على "هيذر نويرت" سفيرة أمريكا الجديدة لدى الأمم المتحدة

قبل أيام قليلة من تركها لمنصبها، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هيلي، التي استقالت منه بشكل مفاجئ، منذ شهرين، وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تعيينها، تحل "نويرت" المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، خلفًا للمندوبة الحالية نيكي هايلي، حيث أعلن ترامب الشهر الماضي أنه يفكير فيها بشكل جدي.

"صور ولعب أطفال" آخر ما تبقى من أسرة "حداد إمبابة".. والجيران: ودعنا قبل الجريمة

"أب يلقي أطفاله واحدًا تلو الآخر في نهر النيل، وبعد أن يتأكد من وفاتهم يلحق بهم" قصة قد تظن أنها مشهد أو سيناريو أحد الأفلام، إلا أن الواقعة جسدها "حداد" ظنا منه أنه بتلك الطريقة ينهي معاناة عاشها مع زوجته التي تركت له المنزل بسبب إصابة أقعدته عن العمل.

"الآثار": بلاغ إلى النيابة عن تصوير "فيديو إباحى" أعلى هرم خوفو

أثار نشر مصور دانماركي يدعى «أندرياس هيفيد» مساء أمس، فيديو له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر «خوفو» بالجيزة، للوصول إلى قمّته، وتصوير مشاهد وصور إباحية، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

9 مصابين في انفجار "أنبوبة" بـ"حفل سبوع" بشبرا: "بيعملوا فيشار"

أصيب 9 أشخاص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، بإحدى الشقق السكنية بعزبة رستم بشبرا الخيمة أثناء إعداد فيشار خلال الاحتفال بسبوع نجل صاحب الشقة مما أدى إلى هدم جدار المنزل.

"التنبؤ بالفيضان": توقف سقوط الأمطار غدا واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها خلال الأيام المقبلة، أما عن طقس اليوم فمن المتوقع عدم سقوط أمطار مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

أصالة لجمهورها في حفل التجمع الخامس: ارتديت لكم فستانا من 6 بطانات

داعبت النجمة السورية أصالة جمهورها، في حفلها بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وكشفت أصالة لجمهورها، في بداية الحفل، عن ارتدائها فستان للحفل من مدة طويلة، قائلة: "فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا".

"صلاح" يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورنموث.. وغياب "ماني"

يخوض محمد صلاح مع فريقه ليفربول مباراة أمام بورنموث، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب «فيتنس فيرست»، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018-19.