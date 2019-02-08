"أشعة صحة الإسكندرية": نواجه عجزا في القوى الطبية

قالت الدكتورة صافيناز رمضان مدير إدارة الأشعة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، إنه يوجد عجز في القوى الطبية لأقسام الأشعة على مستوى المحافظة، مطالبة بتوفير 40 فنيا، لسد العجز الناتج عن عدم تنفيذ إجراء التكليف، حيث إن الكثير منهم يعدلون تكاليفهم تبعا لتوزيعهم الجغرافي.

وأضافت "رمضان"، لـ"الوطن"، أن الإدارة تعاني من نقص القوة الطبية العاملة بأقسام الأشعة، والبالغ عددهم نحو 60 فردا، من 15 أخصائيا، و13 مساعد أخصائي، و60 من المتدربين.

وأكدت إرسال قوائم الاحتياجات لعام 2018 للإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة بالقاهرة، والتي تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، من توريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى العامرية، وجهاز "ct" لمستشفيات العامرية ورأس التين والجمهورية؛ وذلك لاستيعاب المرضى وإجراء جميع الفحوصات الطبية الحديثة.

وتابعت أنها تضطر لسد العجز في القوى البشرية من الفنيين إلى تقليل عدد الفنيين بالقسم الواحد مع تزويد حجم العمل، دون المساس بمستشفيات الطوارئ والإحالة، مؤكدة أن الإدارة لا تعتمد على نظام التعاقدات الداخلية والخارجية لسد تلك الفجوة.