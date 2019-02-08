شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، حملات تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لـ"الشيكولاتة" بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، بناء على شكوى بوجود تقليد لعلامات تجارية مسجلة، وبتفتيش المصنع وجدت به كميات من "لبن بودرة" مدون عليه تاريخين للإنتاج وهذا يعد غش وتدليس على المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 8 شكاير "لبن بودرة" منزوع الدسم وزن الشيكارة 25.4 كجم، وعدد 5 شكاير "لبن بودرة" كامل الدسم وزن الشيكارة 25.4 كجم.

وتم أخذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة، وعمل محضر بها لعرضها على وكيل النائب العام.