شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، حملات تموينية موسعة على عدد من مخابز المحافظة، لإحكام السيطرة على الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر للتصرف في الدقيق لأحد المخابز البلدية، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العحين، ومحضر للبيع والتنازل لأحد المخابز دون إذن مسبق من التموين.

وأضاف، "كما تحرير محضرين لمخابز حرة دون تراخيص من الجهات المعنية، و4 محاضر عدم وجود لوحة إعلانية بمواعيد العمل وبيانات المخابز، و3 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص، ومحضرين لعدم وجود ميزان حساس، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وجارٍ العرض على وكيل النائب العام.