شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، حملات تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 19 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على المواد العذائية، وتحرير 21 محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين استخدام أسطوانة غاز تجارية بمنطقة بها غاز طبيعي، و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر لأحد المخازن لحيازته وعرضه مركزات أعلاف وأدوات بيطرية منتهية الصلاحية.

وسحبت الحملات عدد 16 عينة، منها 8 عينات قمح و6 عينات دقيق وعينتين نخالة ناعمة من المطاحن، وعينات لحوم من الثلاجات بمنطقة "نجع العرب"، وإعدام كميات من منتجات الألبان بأحد المصانع، وإعدام حرزين سكر بمخزن جملة بمنطقة "كوم الشقافة".

وتم ضبط محطة تموين سيارات دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن، وجارٍ العرض علي وكيل النائب العام.