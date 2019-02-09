وفاة تلميذ صدمه قطار في سوهاج

لقي تلميذ مصرع إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط "السكة الحديد" من مكان غير مخصص للعبور، بقرية بلصفورة دائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج باصطدام قطار بشخص بناحية بلصفورة، بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور (حسين م. ح.- 15 عاما- طالب) ويقيم بذات الناحية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم به القطار رقم "935 VIP"، "الأقصر - الإسكندرية" مما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير باقي القطارات، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.