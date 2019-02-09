لقي قائد استخبارات حكومة الظل التابعة لحركة طالبان المسلحة، الملا أحمد، مصرعه مع اثنين آخرين من مرافقيه في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء، خامة برس الأفغانية، اليوم السبت، عن مصادر عسكرية مطلعة قولها: "إن رئيس الاستخبارات لدى طالبان والمسؤول عن التخطيط للهجمات وتنفيذها ضد المدنيين الأفغان قُتل في غارة جوية دقيقة استهدفت المتشددين في منطقة ناو زاد بولاية هلمند يوم السادس من الشهر الجاري".

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم كشف هويتها- أن الملا أحمد كان يسافر على طول الطريق مع اثنين آخرين من المسلحين عندما تعرضت سيارتهم لضربة جوية من قوات الأمن الخاصة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل الثلاثة.

وتابعت المصادر أن: "الإطاحة بالملا أحمد من صفوف طالبان سوف يضعف بالتأكيد عمليات طالبان المستقبلية في إقليم هلمند"، مشيرة إلى أن القوات الأفغانية قتلت 19 من مقاتلي طالبان في إقليم هلمند منذ الأول من فبراير.