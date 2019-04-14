قال الإعلامي طارق رضوان، إن مجموعة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ليست سهلة، مشيرًا إلى أن الكونغو الديموقراطية ليست هي الفريق الأقوى في المجموعة بعد مصر.

وأضاف رضوان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن زيمبابوي هو المنافس الأقوى للمنتخب الوطني في المجموعة، مشيرًا إلى أنه تصدر مجموعته في التصفيات متقدمًا على الكونغو الديموقراطية.

وتنظم مصر النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من الكونغو الديموقراطية، أوغندا، وزيمبابوي.