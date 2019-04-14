طارق رضوان: "الأهلي لعب مباراة جيدة أمام صن داونز"

قال الإعلامي طارق رضوان، إن الأهلي لعب مباراة جيدة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف رضوان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "لكن المشكلة أن المدير الفني للفريق لاسارتي لم يقدر صن داونز بالشكل الجيد في مباراة الذهاب فخسر الفريق بنتيجة ثقيلة وصار التعويض شيئًا صعبًا للغاية".

وأكد: "لاسارتي مسئول عن نتيجة الذهاب والأهلي كانت فرصته ضعيفة للغاية، لأن فرق جنوب إفريقيا مع مازيمبي وفرق شمال إفريقيا أصبجت هي الأقوى في القارة".

وأوضح: "الأهلي لم يكن موفقًا في كل المباريات التي لعبها خارج ملعبه، وهذه مشكلة معظم المديرين الفنيين الأجانب، أنهم لا يغيرون خططهم".

وعن إقالة لاسارتي، أشار رضوان: "الأمر صعب للغاية بسبب تلاحم المباريات، ومن الممكن أن يتخذ هذا القرار في نهاية الموسم".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.