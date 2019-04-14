أشاد الإعلامي عمرو أديب، بجمهور النادي الأهلي، بعد مؤازرته لفريقة اليوم أمام صن داونز وقيامهم بالتصفيق الحاد لكل لاعب في المباراة رغم إخفاقهم في التأهل بفوزهم بهدف واحد مقابل لاشيء، في حين إن لقاء الذهاب انتهى بخمس أهداف مقابل لا شيء لصن داونز.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "يا بخت الأهلي بجمهوره، عشرات الآلاف من الجماهير كانوا في المدرجات بخلاف الجماهير في المقاهي وكلهم كانوا بيشجعوا بروح حلوة"، متابعًا: "فعلا جمهور الأهلي وفي.. بقولهم هارد لك".

وخرج الأهلي من دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إحرازه هدفا واحدا، الليلة، في شباك صن داونز الجنوب إفريقي، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.