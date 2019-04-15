ائتلاف "25-30" يناشد الشعب بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور

قال النائب أحمد الشرقاوي، أحد أعضاء ائتلاف " 25-30"، إن الائتلاف يرفض التعديلات الدستورية منذ أن كانت مجرد اقتراحات فردية من بعض الأشخاص حتى وصولها للجنة التشريعية في مجلس النواب.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التعديلات الدستورية لا تّصب في خانة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، مؤكدًا أن الائتلاف أثبت رفضه للتعديلات مادة مادة وفقرة فقرة، مؤكدًا أن الرأي الأخير يرجع إلى الشعب المصري.

وأشار إلى أنه لا يعول على تصويت أعضاء البرلمان على التعديلات الدستورية، حيث إن هناك غالبية في المجلس يستطيعون تمريره في الجلسة العامة والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، وإنما يعول على الشعب المصري، داعيًا الشعب المصري بالنزول والمشاركة في الاستفتاء في الدستور، والتصويت بـ "لا" للحفاظ على الدستور.