هنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الزمالك، بالتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب انتصاره على حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "مبروك للزمالك، أنا بقولها بكل روح رياضية، مش بقول كلام وخلاص، أنا مش بقول إلا الكلام اللي أنا مقتنع بيه"، موضحًا أن الزمالك اليوم كان ممثلا عن مصر في بطولة الكونفدرالية.

وشدد على ضرورة وجود روح رياضية لدى جماهير الأهلي والزمالك، ويجب على جماهير الأهلي تهنئة الزمالك بعد تأهله لنصف النهائي للكونفدرالية، مضيفًا: "مليون مبروك لصعود الزمالك، ده صعود لمصر كلها، وربنا كرم جنش النهاردة، والله والله ما كنت بتمنى الزمالك يتغلب أو يخرج النهاردة".