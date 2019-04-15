طالب الإعلامي أحمد موسى، جمهور النادي الأهلي بتهنئة فريق الزمالك بالتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب انتصاره على حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن الزمالك يستحق التأهل كونه لعب بطريقة جيدة، مضيفًا: "فرقة محترمة فعلًا، ياريت بقى الأهلاوية يهنئوا الزمالك والنفوس تبقى صافية شوية، ونحاول نقرب من بعض شوية".

وتابع: "مصر محتاجة تكاتف الجميع، لازم ننسى التحزب ده، لازم نكون إيد واحدة عشان خاطر مصر، مليون مبروك لنادي الزمالك، وإن شاء الله يقترب من أخذ البطولة".