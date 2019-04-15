قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تنخفض اليوم على شمال البلاد بنحو 6 لـ7 درجات، إذ تصل درجات الحرارة لـ21، بعد أنّ كانت أمس 28 درجة، مع وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والمصحوبة بالأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل خفيفة للقاهرة وحتى شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وغدا الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مع انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على "إكسترا نيوز"، أنّه من المقرر استمرار نشاط الرياح على أنحاء الجمهورية كافة غدا، لافتا إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة، رغم أنّها خفيفة في بعض الأماكن، لكنها كثيفة في أماكن أخرى، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق بتوخي أقصى درجات الحذر في أثناء القيادة، بسبب انخفاض الرؤية على الطرق، مطالبا المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية في الوقت الحالي، نظرا لبرودة الطقس، وارتداء الملابس الربيعية نهارا.

وأكد عبدالعال، أنّه مع نهاية شهر أبريل يبدأ استقرار الجو إلى حد كبير، وترتفع درجات الحرارة.