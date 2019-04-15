ترجمة التعديلات الدستورية للغة الإشارة، أمرٌ اهتدت إليه هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حتى تشارك ذوي الإعاقة السمعية في الاستحقاق الدستوري وعلى دراية بما تنص عليه التعديلات ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم "لأنه حقك" على حسب تعبيرها.

في 6 دقائق ونصف جاورت "سحر" مدربة لغة الإشارة، هالة عبدالسلام، في الفيديو المنشور عبر الصفحة الشخصية للأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقرأ نصوص التعديلات وتترجمها الأخرى، وكتبت "هالة" عبر المنشور "حقك إننا نعرفك.. حقك انزل شارك".

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت بأغلبية أعضائها مساء أمس، على مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوًا بالبرلمان، بعد حسم الجدل المثار حول المادة 185من الدستور والخاصة بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ومن المقرر، أن يناقش البرلمان التقرير النهائي لمقترحات تعديل الدستور في جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء.