عمرو أديب: الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللجنة التشريعية في البرلمان وافقت اليوم على التعديلات الدستورية، موضحًا أن الاستفتاء على الدستور سيكون الأسبوع المقبل، ولكن لم يتم تحديد الأيام بعينها، حيث إن الدستور 2014 كان ينص على أن فترة الرئاسة 4 سنوات يتم تجديدها لمرة واحدة، ولكن تغير ذلك كي تصبح 6 سنوات من الفترة الحالية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أنه طبقًا للتعديلات الدستورية، فإنه حال موافقة الشعب المصري على تعديلات الدستور ستُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 وليس 2022.

وأوضح الإعلامي، أنه من بين المواد التي تم تعديلها نسبة كوته المرأة في البرلمان، بحيث تصبح 25% من عدد المقاعد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد الثلاثة الأيام التي ستُجرى فيها الاستفتاء، ولكن سيتم إجراءه الأسبوع المقبل.