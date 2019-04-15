نظم المهندس علي عويس، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، مؤتمرًا حاشداً واحتفالية خاصة بمدينة الأحساء بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

"عويس": المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية

وخلال كلمته في الندوة ناشد "عويس" أبناء الجالية المصرية في السعودية أن يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية ورسالة لكل العالم.

ومن جانبه، صرح عادل حنفي رئيس جمعية مصريون في حب الخليج، بأن الندوة استعرضت ما وصلت إليه مصر من تقدم اقتصادي واستقرار أمني، مشيرًا إلى أن الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد ساهمت بدعم النمو الاقتصادي.

واستنكر رئيس جمعية مصريون في حب الخليج، الهجمات الإلكترونية التى تشنها المجموعات الإخوانية الإرهابية في قطر وتركيا وحرب الشائعات التى يروجون لها عبر الإنترنت، مؤكدًا أن المصريين بالخارج هم حائط الصد الأول للدفاع لمصر الحبيبة تجاه الشائعات وأنهم قادرون على ردع مثل هذه المحاولات البائسة.

"حنفي": المصريون بالخارج هم حائط الصد الأول للدفاع لمصر

وأشار إلى أن جميع الحاضرين احتلفوا على أنغام الأغنيات الوطنية رافعين الأعلام المصرية، ومرددين العديد من الهتافات التي تؤكد دعمهم له وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح اللسيسي في رسالة وجهتها الجالية إلى العالم.

وكشف "حنفي" أنه سيقام بالعاصمة الرياض الخميس المقبل مؤتمر للجالية المصرية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية ولشرح أهمية مشاركة أبناء الجالية كواجب وطني.