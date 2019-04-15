"الصحة": "اتصلنا بـ80 ألف مواطن علشان يخضعوا للكشف"

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة) أهَّلت الدولة لامتلاك قاعدة بيانات على أعلى مستوى، بها أسماء جميع المواطنين الذين خضعوا للكشف.

وأوضح أن قاعدة البيانات تسهل الإجراءات على المواطنين، حال وجود نتائج سلبية في أثناء خضوعهم للكشف ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، للحصول على العلاج والمتابعة: "الوزارة اتصلت بـ80 ألف مواطن علشان يخضعوا للكشف".

وأضاف صلاح الدين، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تستفيد الآن من قاعدة البيانات تلك، لإنشاء مستشفيات بأماكنها الصحيحة، والتي تعود بنتائج إيجابية على المواطنين.