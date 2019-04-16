سخر الإعلامي عمرو أديب، من تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال فيها إنه يفكر في ترشيح ابنته "إيفانكا" لرئاسة البنك الدولي، كونها تُجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر".

وقال أديب، إن رئاسة البنك الدولي تحتاج إلى شخصية اقتصادية مالية من الدرجة الأولى، ساخرًا:" أبو حنان عاوز يعين حنان رئيسة للبنك الدولي، جميل أوي الرئيس الأمريكي ترامب ده، بيعجبني فيه إنه لما يكون عاوز يعمل أي حاجة بيعملها على طول".

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ يومين، بأن ابنته إيفانكا، تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أنه نظر في ترشيحها لرئاسة البنك الدولي.

ويرى ترامب أن ابنته صاحبة الـ37 عاما، "دبلوماسية حقيقية، وأنها كانت لتكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال".

وقال إنه لم يقم بتسميتها للأمم المتحدة، حتى لا يقال إن الأمر "محسوبية، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".