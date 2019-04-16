أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية، برئاسة المستشار ربيع حمادة، فوز قائمة "رؤية"، التي تضم "علي حجاب، بكري سعيد، ومريان ميلاد"، بمقاعد "فوق السن"، و"رضوى جمال، ناهد خميس، ومحمد مسعد" بمقاعد "تحت السن".

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بالقليوبية 8 مرشحين على مقاعد تحت السن، و4 على مقاعد فوق السن بعد انسحاب أحد المرشحين وقائمة واحدة لأول مرة في تاريخ النقابة، وأدلى نحو 470 صيدليا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

أشرف على الانتخابات 3 لجان وهي "لجنة إدارية من المحافظة ومكونة من 14 فردا ولجنة من الجمعية العمومية للصيادلة مكونة من 5 صيادلة برئاسة الدكتور محمد أبوعلي بخلاف لجنة الإشراف القضائي".

جدير بالذكر أن مقعد النقيب حُسم بالتزكية لصالح الدكتور مجدي ثابت النقيب الحالي.