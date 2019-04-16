قررت نيابة القناطر الخيرية، اليوم، حبس موظف بالقلم الجنائي بالنيابة 4 أيام، لاتهامه بتزوير توقيع أحد وكلاء النيابة على قرار فك الحظر عن مخزن دقيق متحفظ عليه في قضية تموين.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سالم، نائب مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، باكتشاف واقعة تلاعب في قرار منسوب لرئيس نيابة القناطر.

وتبين من تحريات العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، أن القرار يخص فك التحفظ والحظر على مخزن دقيق متحفظ عليه من العام الماضي في قضية تموين، حيث يقضي القرار بإعادة المخزن، حيث شك نائب المأمور في عدم صحه توقيع رئيس النيابة.

وبالرجوع لرئيس النيابة أكد عدم صدور أي قرارات من هذا النوع، وبالتحري تبين أن وراء إصدار القرار موظف بالقلم الجنائي، حيث ألقي القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيق.