بالأسماء| النتائج الأولية لانتخابات الصيادلة في القاهرة والمحافظات

جاءت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، للنقباء الفرعيين بالمحافظات، تقدم كل من الدكتور بدري الهواري، بمقعد نقيب صيادلة القاهرة، والدكتورة نجوى هاشم بمقعد نقيب صيادلة الجيزة، وهاني دنيا بمقعد نقيب الغربية.

وأفرزت المؤشرات تقدم كل من: الدكتور عمر حسين بمقعد نقيب جنوب سيناء، والدكتور نظمي نظير نقيبا لبورسعيد، والدكتور صفوت عبدالمقصود نقيبا للإسماعيلية، والدكتور خالد النبوي نقيبا لدمياط، والدكتور محمود يوسف نقيب لأسوان، والدكتور طارق عز نقيبا لصيادلة الأقصر.

كما أوضحت المؤشرات الأولية، تقدم كل من الدكتور محمد سرحان بمقعد نقيب صيادلة المنيا، والدكتور صابر عطا نقيبا لصيادلة الفيوم، والدكتورة ابتسام كامل نقيبا للوادي الجديد، والدكتور عاطف فايز نقيبا للبحر الأحمر، والدكتور سعدي فودة نقيبا للمنوفية، والدكتور سعيد شمعة نقيبا للدقهلية، والدكتور ناجي داوود نقيبا للبحيرة، والدكتور مجدي ثابت نقيبا للقليوبية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيبا للشرقية.

وبالرغم من وضوح تقدم معظم النقباء الفرعيين على منافسيهم إلا أن عمليات فرز الأصوات بكافة المحافظات مازالت مستمرة، لجمع الأصوات الخاصة بمقعد النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها بنقابة الصيادلة منذ التاسعة صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء أمس. وتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.