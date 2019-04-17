صيادلة الجيزة: كردي نقيبا بـ580 صوتا ونجوى للفرعية بفارق 45 عن سيبويه

قال الدكتور شريف والي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات صيادلة الجيزة، إن نتائج فرز الصناديق العشرة بالنقابة الفرعية، أسفرت عن فوز الدكتور كرم كردي بمنصب النقيب العام على حساب 12 منافسا له بواقع 580 صوتا، بينما حسمت الدكتورة نجوى هاشم مقعد النقيب الفرعي للجيزة بفارق 45 صوتا عن أقرب منافسيها الدكتور محمد سيبويه، بينما حل الدكتور صبحي كردي ثالثا في ترتيب عدد الأصوات.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريح لـ"الوطن" أن إجمالي من أدلوا بأصواتهم 1232 عضوا من أصل 20 ألف لهم حق التصويت، لافتا إلى أن الفرز بدأ في الثامنة مساءً بعد مد التصويت لمدة نصف ساعة، وانتهى منذ قليل، حيث تم البدء بفرز أصوات النقيب العام، ثم فرز نقيب النقابة الفرعية للجيزة، ثم فرز أصوات 6 أعضاء لمجلس النقابة العامة بواقع 3 فوق السن و3 تحت السن، وبعدها تم فرز أصوات أعضاء النقابة الفرعية وأخيرا عضو المنطقة.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الصيادلة قد أرسلت خطابا للجان المشرفة على النقابات الفرعية تعطيهم الحق في مد فترة التصويت لمدة ساعة حسب ظروف كل نقابة من حيث الحشد.

وتم فتح باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للصيادلة في التاسعة صباح اليوم، وتنافس 624 مرشحاً فى انتخابات نقابة الصيادلة، بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة منهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر ، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما تنافس بالنقابات الفرعية 543 مرشحاً على كافة المقاعد.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى جميع النقابات الفرعية.