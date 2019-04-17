بالأسماء.. حسم 5 مقاعد لقطاعات النقابة العامة في انتخابات الصيادلة

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، لنقابة الصيادلة، حسم 5 مقاعد لممثلي القطاعات، لعضوية مجلس النقابة العامة للصيادلة.

وجاءت المؤشرات الأولية، بفوز الدكتور أحمد الطويل بمقعد شرق الدلتا، والدكتور عمر عشرة بمقعد غرب الدلتا، والدكتور محمد رمضان على الله، بمقعد وسط الدلتا، والدكتور صلاح الليثى بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، وعمر عيد بمقعد قطاع شمال الصعيد

وكانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة فتحت أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.