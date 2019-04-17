جاءت مؤشرات نتيجة إعادة فرز جميع لجان نقابة صيادلة القاهرة، بتقدم الدكتور محمد اليماني على منصب نقيب القاهرة، بفارق 30 صوتًا عن أقرب منافسيه كل من الدكتور يحيي ذكي والدكتور البدري الهواري، بعدما جاءت المؤشرات الأولية بتقدم الهواري.

وكانت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة، فتحت أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.