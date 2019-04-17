أسعار العملات اليوم في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم، الأربعاء في البنوك المختلفة أمام الجنيه المصري، وتقدم "الوطن" لقرائها أسعار صرف الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني والريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وبلوم مصر نحو 4.60 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 19.50 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع، فيما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.50 جنيه للشراء و19.66 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي نحو 22.53 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس نحو 22.52 جنيه للشراء و22.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 4.69 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني والمصرف العربي الدولي نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك قناة السويس 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.