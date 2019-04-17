ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور الدكتور نظمي عبدالحميد، احتفالية "الموظف المثالي" تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، في تمام الثالثة عصراً.

وأوضح سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة، أن الاحتفالية تقليد سنوي تحرص عليه إدارة الجامعة للعام السابع على التوالي، إذ يكرم هذا العام 302 موظف مثالي من مختلف إدارات الجامعة، بينهم الحاصين على درجات الماجستير والدكتوراة وأمناء الجامعة المساعدين، كما تكرم إدارة الجامعة 5 من أسر شهداء عمليات الجيش والشرطة.