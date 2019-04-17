استحوذت المرأة على 3 مقاعد مخصصة لعضوية مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالفيوم، فوق السن، في الانتخابات التي أجريت، أمس، بقاعة نادي محافظة الفيوم، بفارق أصوات كبير عن بعض المرشحين المنافسين، للمرة الأولى في تاريخ مجالس النقابات المهنية بالفيوم، بحسب محللين.

جاء ذلك بعد فوز الصيدلانية راندا روبي بحصولها على 429 صوتا، والدكتورة دعاء عبدالرحيم صالح بحصولها على 356 صوتا، والدكتورة نهى فرج بحصولها 307 أصوات، وجميعهن من قائمة "مستقبل مهنة"، التي كان على رأسها الدكتور صابر عطا، الفائز بمقعد النقيب الفرعي بالمحافظة.

وقال الدكتور غيث رحيل، نائب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الأخيرة، لـ"الوطن"، إن فوز 3 من النساء بهذا العدد من مقاعد مجلس النقابة يعتبر هي الأولى في مجالس نقابات الفيوم، وهذا يرجع إلى أنهم يعدون من فئة الشباب، وعملوا بشكل غير تقليدي في الدعاية لأنفسهن بين الناخبين.

وأضاف "رحيل" أن الفائزات الثلاث عقدن دورات علمية ومحاضرات، وأعدوا برامج ترفيهية للصيادل،ة خلال الفترة الماضية، ولديهن رؤية للعمل في النقابة ودعم العمل فيها بعيدا عن السياسة التقليدية التي كنا نفكر بها، لافتا أن حب التغيير لدى جموع صيادلة الفيوم كان سببا في فوز هذه القائمة في مواجهة المنافسين، فضلا أن الفائزات ركزن في عملهن على الدفعات الجديدة من شباب الصيادلة، فنجحوا في اجتذابهن إليهن.