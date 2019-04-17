البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية بمقر البطريركية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمقر البطريركية.

جاء ذلك على هامش لقاء البابا بشباب الإسكندرية، الذي نظمته الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

وعرض "قنصوة"، خلال اللقاء، ملامح بعض المشروعات التنموية بالمحافظة وأهمها مشروع المونوريل "الترام المعلق"، الذي سيحدث طفرة بقطاع النقل بالإسكندرية.

حضر اللقاء أعضاء المجمع المقدس، مسؤولو القطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون قطاع غرب والأنبا هرمينا قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.