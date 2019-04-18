قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، إن "الإسكندرية توسعت عما كانت عليه في عهد كاروز الديار المصرية مارمرقس الرسول، لذا تم تقسيمها إلى مناطق لتركيز الرعاية والخدمة".

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاءه الأول بشباب الإسكندرية في الكنيسة المرقسية ردا على سؤال أحد الشباب عن رؤيته للخدمة في الإسكندرية بعد التقسيم: "اتخذنا تجربة القاهرة وجعلنا لكل منطقة أسقف، وجعل الأب الوكيل في المنطقة المركزية".

وتابع: "الهدف من ذلك هو الرعاية بالنظام والرعاية بإدارة، وهو ما أتمنى أن يتم في كل كنيسة من خلال عمل المجلس مع الآباء الكهنة".

وأكد أنه لا يوجد قرار حتى الآن فيما أشيع عن تقسيم إيبارشية المنيا على غرار الإسكندرية والقاهرة.

وأردف: "قعدت مع الأنبا مكاريوس مرتين تلاتة، والآباء الكهنة مرة وقعدت مع أمناء الخدمة، السبت الماضي، وجميعها أفكار ولكن جميعها أفكار وحتى هذه اللحظة لم نستقر على حاجة معينة".

واستطرد: "مش هنعمل حاجة إلا بعد دراسة متأنية حتى لو أخدنا سنين، لأنه سيكون هناك جلسات استماع قريبة".

جاء ذلك وسط حضور مئات الشباب الذين ملئوا الكنيسة، بحضور الآباء الكهنة مسؤولي خدمات الشباب بالكنائس، وبحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية.