قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، مساء أمس، إنه لم يتأثر بالهجوم الذي شن عليه على "الميديا" لأن الله اختاره كي يخدم، قائلاً: "الله اختارنا عشان نخدم، عندنا ضمير وعندنا قلب ونشكر ربنا عندنا فكر".

واضاف "تواضروس" خلال لقائه الأول بشباب الإسكندرية فى الكنيسة المرقسية رداً على سؤال أحد الشباب عن كيفية تقبل البابا للهجوم عليه: "الخدمة في الكنيسة لا تقتصر على فرد فلدينا مجمع مقدس، ولازم أننا مش زي بعض فكل واحد فينا يكمل الآخر".

وأكد "مش معقول هاسيب شغلي وأركز مع كل كذبة وأقول محصلتش، فإحنا بنخدم وعين الله ترى كل شيء، ونشكر المسيح الذي يقف معنا ويسندنا ويسند خدامه ولا نهتز بأي حاجة تقال".

جاء ذلك بحضور مئات الشباب الذين ملأوا جنبات الكنيسة، وبحضور الآباء الكهنة مسؤولي خدمات الشباب بالكنائس، وبحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية.