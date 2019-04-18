البابا تواضروس: نأمل في إطلاق أسقفيتين جديدتان للطفولة والأسرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، إنه يأمل في تأسيس أسقفيتان جديدتان خاصتين بالطفولة والأسرة، حيث تختص أسقفية الطفولة بالأطفال من عمر الولادة حتى 15 عاما، ومن ثم تنتقل تلك الفئة إلى تبعية أسقفية الشباب التي تهتم بالشاب من عمر 15 إلى 30 عاما، ويرعاها الأنبا موسى أسقف الشباب، ومن ثم يصل هؤلاء إلى أسقفية ثالثة هي أسقفية الأسرة المسيحية.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاءه الأول بشباب الإسكندرية في الكنيسة المرقسية، ردا على سؤال أحد الشباب عن إمكانية إطلاق أسقفية للطفولة على غرار أسقفية الشباب: "أنا أرغب أن يكون عندنا في يوم من الأيام أسقفية للطفولة، وبمجرد أن ربنا يوجد لنا الشخص المناسب اللي يقدر يفكر فيه كويس بنعمة ربنا نأسسها".

جاء ذلك وسط حضور مئات الشباب الذين ملئوا الكنيسة، بحضور الآباء الكهنة مسؤولي خدمات الشباب بالكنائس، وبحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية.