أسعار العملات اليوم في مصر

استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة أمام الجنيه المصري، منها الدولار، الجنيه الإسترليني والريال السعودي، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في المشرق والبركة وبلوم والتعمير والإسكان نحو 17.22 جنيه للشراء و17.32 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري الخليجي 17.19 جنيه للشراء و17.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة وبنك كريدي أجريكول نحو 4.76 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 4.65 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنكي المشرق والمصري لتنمية الصادرات نحو 4.57 جنيه للشراء و4.61 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي الأهلي ومصر نحو 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنكي مصر وقناة السويس نحو 19.41 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي المشرق والكويت الوطني نحو 19.42 جنيه للشراء و19.61 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي واليوناني وتنمية الصادرات نحو 22.43 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع، وسجل في بنكي المصرف المتحد والأهلي الكويتي نحو 22.36 جنيه للشراء و22.55 جنيه للبيع.