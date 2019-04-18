"منظمة الصحة": 205 قتلى خلال أسبوعين من المعارك بالعاصمة الليبية

قتل 205 أشخاص على الأقل وأصيب 913 آخرون بجروح خلال أسبوعين من المعارك الدامية المستمرة منذ بدء حملة "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس، بحسب حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية، وقالت المنظمة إن فرقها الطبية والجراحين الذين نشرتهم يواصلون التدخل في مستشفيات ميدانية أقيمت على خطوط الجبهة.

من جهة أخرى، ذكرت منظمة الهجرة العالمية، أمس الأربعاء في بيانها أن عدد النازحين بلغ 25 ألفا منهم 4500 خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في عدد النازحين خلال يوم واحد، ومنذ بدء حملة قوات حفتر في الرابع من أبريل لا زالت قواته تراوح مكانها في جنوب طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، رغم إعلان قواته تحقيقها اختراقات.

وكانت قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمت في 4 أبريل، نحو العاصمة طرابلس، لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في مدن المنطقة الغربية، وسيطرت وحدات من الجيش الليبي على مدينة غريان جنوب طرابلس، وتمكنت من السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية بالمناطق الجنوبية.