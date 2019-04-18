أعلن محمد الديب، أمين عام جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، عن تأجيل موعد امتحانات "الميدتيرم" و"العملي" بجميع الكليات في أثناء فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنه سيجرى استئنافها بعد انتهاء فترة الاستفتاء .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، دعا منتسبو المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، والمبعوثين والدارسين بالخارج إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأكد "عبدالغفار"، في بيان صادر اليوم، أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا على كل مواطن مصري، مشيرًا إلى أهميتها لمصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية في مصر إلى الأمام بما يحقق أهداف خطة الدولة "رؤية مصر 2030".

فيما أشار الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن أيام الاستفتاء على الدستور خلال الفترة من 20 - 22 أبريل هي أيام عمل بكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

ووجه وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وعمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة بتيسير إدلاء منتسبي المجتمع الأكاديمي، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال منح الأساتذة والعاملين والطلاب نصف يوم بالتناوب على مدار 3 أيام وفقا للظروف والجداول الدراسية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمعاهد العليا، بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.