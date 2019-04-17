قرر المستشار ممدوح صادق، رئيس محكمة جنايات العباسية، إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور، والمقرر لها أيام 20 و21 و22 إبريل الجاري، وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.

وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للإعلان عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين مدعوون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 17 أبريل الجاري.